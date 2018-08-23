Фільм, який довів Тарантіно до сліз: вийшов повний трейлер "Суспірії" із зіркою "50 відтінків сірого" (відео)

У США та Польщі фільм вийде у прокат 2 листопада, про реліз фільму в Україні поки що невідомо.

Творці фільму "Суспірія" випустили повний трейлер. У США та Польщі фільм вийде у прокат 2 листопада, про реліз фільму в Україні поки що невідомо.

Головну роль в ньому виконала Дакота Джонсон, відома по фільму "50 відтінків сірого". Також у фільмі зіграли Хлоя Грейс Морец і Тільда Свінтон. Саундтрек до фільму написав фронтмен гурту Radiohead Том Йорк.

Режисер фільму - Лука Гуаданьїно, який був номінований на Оскар за фільм "Назви мене своїм ім'ям". Раніше він вже працював і з Джонсон, і зі Свінтон.

Фільм є рімейком однойменного хоррора 1977 року Даріо Ардженто. Сюжет розповідає про серію таємничих вбивств у знаменитій балетній школі Європи.

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"Що стосується "Суспірії", то можу пообіцяти: це буде фільм, натхненний оригіналом Даріо Ардженто, що зізнається в любові до нього, але в жодному разі не римейк", - сказала раніше журналістам Тільда Свінтон.

Гуаданьїно розповів журналістам, що минулої осені показав свій фільмі «Суспірія» Квентіну Тарантіно, і його реакція стала для стрічки благословенням.

"Я показав фільм Квентіну Тарантіно. Ми були друзями з часів нашого журі на Венеційському кінофестивалі. Я нервував, але хотів почути його пораду. Ми дивилися у нього вдома, і його реакція порадувала мене. Він був сповнений ентузіазму і наприкінці фільму заплакав та обійняв мене", - розповів режисер.

Як повідомляв УНІАН, раніше вийшов трейлер нового фільму режисера нашумілого "Лобстера".