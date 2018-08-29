Дружину відомого музиканта проткнув виделкою власний син (фото)

Дружину ірландського музиканта Ронана Кітінга, учасника групи Boyzone і популярного сольного виконавця, довелося терміново госпіталізувати.

Кітінг отримала серйозну травму: 15-місячний син пари Купер під час обіду випадково глибоко встромив в неї вилку. Жінці довелося накласти шви на рану, пишуть "Факти".

«Ось де ви можете опинитися після того, як дитина стягне зі столу виделку і ви не встигнете досить швидко забрати її назад», — написала уродженка Австралії місіс Кітінг в Instagram, розмістивши свої фото в лікарні Сінгапуру. Ронан зараз гастролює країнами Азії, а родина його супроводжує.

Кітінг з 1998 по 2015 рік був одружений на ірландської моделі Івонн Конноллі, від якої у нього є троє дітей. Купер став первістком Ронана і Сторм, які одружилися влітку 2015 року.