У США померла володарка корони "Міс Всесвіт"
16:16, 10 вересня 2018Світ
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У Техасі у віці 45 років після тривалої хвороби померла власниця титулу «Міс Всесвіт» Челсі Сміт.
Їй діагностували рак навесні 2017 року / скріншот
45-річна Челсі Сміт, яка в 1995 році отримала корону "Міс США", а пізніше стала переможницею "Міс Всесвіт", померла після тривалої хвороби, повідомляє TMZ.
Відомо, що Сміт боролася з раком печінки. Челсі стала першою жінкою змішаної раси, яка виграла конкурс "Міс Техас" в 1994 році.
Також вона стала першою американкою за останні 15 років, яка здобула перемогу на конкурсі "Міс Всесвіт". Джаррод Клавинскі, представник Сміт, сказав, що їй діагностували рак навесні 2017 року.
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