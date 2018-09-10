У США померла володарка корони "Міс Всесвіт"

У Техасі у віці 45 років після тривалої хвороби померла власниця титулу «Міс Всесвіт» Челсі Сміт.

45-річна Челсі Сміт, яка в 1995 році отримала корону "Міс США", а пізніше стала переможницею "Міс Всесвіт", померла після тривалої хвороби, повідомляє TMZ.

Відомо, що Сміт боролася з раком печінки. Челсі стала першою жінкою змішаної раси, яка виграла конкурс "Міс Техас" в 1994 році.

Також вона стала першою американкою за останні 15 років, яка здобула перемогу на конкурсі "Міс Всесвіт". Джаррод Клавинскі, представник Сміт, сказав, що їй діагностували рак навесні 2017 року.