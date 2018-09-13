Найпишніша модель роздяглася догола заради селфі (фото)

Американська модель Тесс Холлідей, вважається найпишнішою моделлю в світі, опублікувала в Instagram свій знімок в повністю оголеному вигляді. На фото вона сидить на краю ліжка і злегка прикриває рукою груди.

Менш ніж за добу знімок зібрав понад 100 тисяч лайків. У коментарях багато людей висловлювали захоплення сміливістю Тесс і її впевненості в собі.

33-річна Тесс, яка важить близько 150 кілограмів при зрості 165 сантиметрів, стверджує, що пишається своїм покритим татуюваннями тілом — особливо сідницями, пише "Факти".

Нещодавно фотографія Холлідей прикрасила собою обкладинку британської версії журналу Cosmopolitan. Тесс каже, що ніколи не сидить на дієтах, так як «не вірить у них». І що вона чотири рази на тиждень займається з персональним тренером, а також любить плавання.