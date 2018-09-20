Відомий музикант поскаржився Папі Римському на сексуальні домагання священиків
15:19, 20 вересня 2018Світ
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За словами Боно, вони обговорили назрілу в ірландській церкві кризу .
REUTERS
Соліст групи U2 Боно розповів про те, як пройшла його зустріч з главою Католицької церкви Папою Римським у Ватикані.
Як пише NME, з Франциском Боно зустрічався як представник фонду, що бореться з проблемами бідності.
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За словами Боно, вони обговорили назрілу в ірландській церкві кризу і ставлення папи до того, що місцеві представники церкви не здатні вирішити проблему сексуальних домагань з боку священиків. «Він тільки що прибув з Ірландії, ми говорили про те, в якому жаху від того, що відбувається в церкві», — ділиться Боно.
«Я пояснив йому: деяким здається, що кривдники більш захищені, ніж їхні жертви. Його обличчя викривилося болем. Я відчував, що він був щирим», — сказав музикант, назвавши Франциска екстраординарною людиною.
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