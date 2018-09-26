У США відправили до в'язниці за згвалтування 81-річного коміка

Справа набула широкого розголосу після того, як схожі історії розповіли ще 15 жінок, які теж стали жертвами коміка.

81-річного знаменитого американського коміка Білла Косбі засудили до тюремного ув'язнення терміном від трьох до десяти років за зґвалтування, яке він здійснив у 2004 році.

Звинувачення на адресу Косбі висловила колишня співробітниця Темпльського університету (він входив в її опікунську раду) Андреа Констад. Жінка заявила, що Косбі дав їй снодійне, а потім поглумився над нею, пише marieclaire.

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Справа набула широкого розголосу після того, як схожі історії розповіли ще 15 жінок, які теж стали жертвами коміка. А чотири роки тому Косбі звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої: у 1974 році він займався сексом з 15-річною Джуді Хут.

Сам шоумен три роки тому під присягою зізнався, що використовував наркотики, щоб схилити жінок до сексу, однак проти деяких з них подав зустрічний позов, заявивши, що вони його обмовили.

Про домагання з боку коміка заявляли і деякі знаменитості. Так, модель Дженіс Дікінсон говорила, що в 1982 році Косбі зґвалтував її, попередньо напоївши, а актриса Софія Вергара повідала, що шоумен домагався її в прямому ефірі.