У літак, в якому летіли принц Гаррі з дружиною, вдарила блискавка

Принц Гаррі та Меган Маркл вирушили на вечірку в Амстердамі.

У приватний літак Dassault Falcon 7X, яким летіли Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, під час польоту вдарила блискавка.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на газету The Mirror.

Зазначимо, що удар блискавки припав на передню частину літака — головний обтічник, і ледь не зачепив навігаційне обладнання. Через фюзеляж літака (корпус – 24) пройшов розряд напругою в 30 мільйонів вольт.

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На щастя, літак благополучно приземлився в амстердамському аеропорту Схіпхол, тому принц Гаррі та Меган Маркл не постраждали.

Як йдеться у відомстві, літаку Dassault Falcon 7X вартістю 53 мільйони доларів, на якому герцог і герцогиня Сассекські збиралися летіти і в зворотній рейс, знадобився ремонт. Тому королівській родині надали заміну, надіславши інший лайнер зі Стокгольма.

Оренда літака коштувала 26 тисяч доларів, які пара заплатила з власної кишені, не використовуючи гроші платників податків.