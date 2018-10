"Сльози потекли рікою": Алла Пугачова розплакалася перед камерою (відео)

Більше всього на світі, не хотів би бачити плаче Аллу Борисівну, але так вийшло, що під час зйомки кліпу, вона настільки глибоко пропустила через себе текст пісні, яку я співав, що сльози потекли рікою. У цей момент пісні мені треба було підійти до неї і заспівати ключові слова конкретно їй, але побачивши сльози Алли, у мене підкотив клубок у горлі і я не зміг вимовити жодного слова, і я просто обійняв її і сам заплакав. Так, я розумів що це просто зйомка кліпу, це просто пісня, але саме в цей момент мені стало ясно, чому мільйони людей люблять Аллу Пугачову, тому що вона вірить щирі, що співає і ці почуття та емоції передає всім нам зі сцени. Коли я обійняв Аллу Борисівну, мені здавалося, що її обійняв весь світ, що б вона не плакала. Я взагалі не чекав цього. Слава Богу наш оператор, встиг зняти. Ці емоції непередавані і вони тільки один раз, тільки в цю секунду і назавжди. Спасибі Вам, Алла Борисівна, за це щастя, разом творити ! Ми Вас ДУЖЕ ЛЮБИМО !!! Кліп дуже скоро вийде ! Вибачте за помилки, якщо че. #alisher #alishermusic #stvictorpro #алла #скажимнеалла #пугачова #женщинакотораяпоет #сльози #неплачь #аллапугачева #краща #superstar #bestsinger #love #musicvideo #moscow #russia #москва #росія

