"Сльози потекли рікою": Алла Пугачова розплакалася перед камерою (відео)

Пугачова постала в образі рокерши і не змогла стримати емоцій на зйомках кліпу.

Алла Пугачова розплакалася під час зйомок кліпу свого стиліста Алішера.

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Алішер встиг опублікувати кілька коротких відеороликів зі зйомок кліпу. Пугачова у кліпі постала в образі рокерши, надівши косуху і металеві аксесуари. В один з моментів Пугачова не змогла стримати емоцій, а на її очах виступили сльози.

«Більше всього на світі, не хотів би бачити Аллу Борисівну, яка плаче, але так вийшло, що під час зйомки кліпу вона настільки глибоко пропустила через себе текст пісні, яку я співав, що сльози потекли рікою. У цей момент пісні мені треба було підійти до неї і заспівати ключові слова конкретно їй, але побачивши сльози Алли, у мене підкотив клубок у горлі і я не зміг вимовити жодного слова, і я просто обійняв її і сам заплакав. Так, я розумів, що це просто зйомка кліпу, це просто пісня, але саме в цей момент мені стало ясно, чому мільйони людей люблять Аллу Пугачову, тому що вона щиро вірить в те, що співає і ці почуття та емоції передає всім нам зі сцени. Коли я обійняв Аллу Борисівну, мені здавалося, що її обійняв весь світ, щоб вона не плакала», — зазначив Алішер.

Фанати стиліста були приголомшені емоціями співачки у відеоролику.

Раніше гуморист Масим Галкін опублікував перше спільне фото з російською співачкою Аллою Пугачовою після новин про розлучення.