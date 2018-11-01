Частину Ейфелевої вежі продадуть на аукціоні (відео)
11:27, 01 листопада 2018Світ
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Аукціон призначено на 27 листопада. До цього частина сходів, оцінюється в 60 тисяч євро, стане частиною виставки у дворі Artcurial.
У Франції на аукціоні продадуть шматочок Ейфелевої вежі
У міжнародному аукціонному домі Artcurial на Єлисейських полях виставлять на продаж частину сходів Ейфелевої вежі, демонтованих у 1983 році.
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Частина башти має висоту трохи більше чотирьох метрів і налічує 25 ступенів.
Експонат є однією із секцій оригінальних гвинтових сходів 1889 року, які колись поєднували другий і третій рівні вежі.
Аукціон призначено на 27 листопада. До цього частина сходів, оцінюється в 60 тисяч євро, стане частиною виставки у дворі Artcurial.
Різні частини сходів наразі перебувають у власності престижних установ, а також у приватних колекціях у всьому світі.
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