Частину Ейфелевої вежі продадуть на аукціоні (відео)

Аукціон призначено на 27 листопада. До цього частина сходів, оцінюється в 60 тисяч євро, стане частиною виставки у дворі Artcurial.

У міжнародному аукціонному домі Artcurial на Єлисейських полях виставлять на продаж частину сходів Ейфелевої вежі, демонтованих у 1983 році.

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Частина башти має висоту трохи більше чотирьох метрів і налічує 25 ступенів.

Експонат є однією із секцій оригінальних гвинтових сходів 1889 року, які колись поєднували другий і третій рівні вежі.

Аукціон призначено на 27 листопада. До цього частина сходів, оцінюється в 60 тисяч євро, стане частиною виставки у дворі Artcurial.

Різні частини сходів наразі перебувають у власності престижних установ, а також у приватних колекціях у всьому світі.