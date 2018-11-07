Участь у конкурсі "Євробачення-2019" в Ізраїлі підтвердили 42 країни
14:57, 07 листопада 2018Світ
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Свою участь у конкурсі підтвердили Україна, РФ, Білорусь, Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, Латвія, Литва та Молдова.
REUTERS
Європейський мовний союз оголосив, що 42 країни підтвердили участь у міжнародному музичному конкурсі "Євробачення-2019", який відбудеться в Тель-Авіві в травні 2018 року.
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У число фіналістів вже входять Ізраїль, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і Великобританія. Свою участь у конкурсі підтвердили Україна, РФ, Білорусь, Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, Латвія, Литва та Молдова.
Як повідомляв УНІАН, 13 вересня офіційно оголосили, що конкурс пройде в Тель-Авіві. Фінал запланований на вечір суботи 18 травня.
Переможницею конкурсу "Євробачення-2018", що відбувся в Лісабоні, стала ізраїльська співачка Нета Барзілай.
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