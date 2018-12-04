У мережі з'явився трейлер супергеройського фільму "Капітан Марвел" (відео)

Фільм був в розробці в Marvel Studios з весни 2013 року, але кілька разів його зйомки і вихід на екрани переносилися.

Фанати коміксів з нетерпінням чекають прем'єри нового фільму "Капітан Marvel", яка відбудеться навесні 2019 року. Студія Marvel опублікувала трейлер фантастичного супергеройського блокбастера режисерів Анни Боден та Райана Флека.

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Головну роль у фільмі виконала Брі Ларсон. За сюжетом, дія відбувається в 1990-х роках. Лінія розповіді – звична для "марвеловскіх" блокбастерів. Земля знову в центрі грандіозного космічного конфлікту інопланетян. Це історія льотчика ВПС США Керол Денверс, яка в результаті зустрічі з прибульцями знаходить суперсилу і стає невразливою.

Фільм був в розробці в Marvel Studios з весни 2013 року, але кілька разів його зйомки і вихід на екрани переносилися. Разом з Ларсон у фільмі зіграли Семюел Л. Джексон в образі Ніка Ф'юрі, Кларк Грегг в образі агента Колсона і Джуд Лоу, який грає наставника Керол. Також в цій історії візьмуть участь Джемма Чан, Лі Пейс, Бен Мендельсон, МакКенна Грейс, Аннетт Бенінг і Джимон Хонсу.