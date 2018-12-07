"Мене лякають її кістки": знаменита модель шокувала мережу (відео)
Відома американська модель Белла Хадід, яка блищала в Victoria's Secret Fashion Show 2018, викликала хвилю обговорень своєї фігури після виходу нового відеоролика з її участю. 22-річна зірка знялася для журналу Love Magazine. Відео було опубліковано в Instagram видання, сама Белла також поділилася зйомками.
У ролику Хадід позує у відвертому купальнику і з яскравим макіяжем.
В інтерв'ю дівчина зізналася, що довгий час порівнювала себе з сестрою Джіджі - також популярною моделлю, що їй було складно прийняти і полюбити себе, зазначає Styler.
'When I felt most beautiful was in the past two years, when my health was at its best... I just felt very comfortable in my own being, instead of looking for the person I should be through others.' @bellahadid reflects on the universal battle between the burden of expectation and the joy of self-acceptance. Watch the full series exclusively at youtube.com/thelovemagazine @youtube. Film by @callthis_number @steve__mackey @douglashartfilm Creative Director and Fashion Editor @kegrand Hair @sydhayeshair Make up @patmcgrathreal Casting @bitton @twodadstwokids @establishmentny Set Design @stefanbeckman Editor @robbiemailerhowat Audio Interview @paul_flynn DOP @robjarvisdop Music @smaggheandcross @nathangregorywilkins @oldwalkingman Publisher @misscatherinerussell Head of fashion and beauty at @youtube @derekblasberg
"Я росла не впевненою у собі людиною. Але протягом останніх двох років моя любов була поруч зі мною, а здоров'я було в найкращому стані. Мені стало комфортно, і я взяла себе", — поділилася Белла.
Однак користувачі мережі розкритикували модель за надмірну і нездорову, на їхню думку, худобу.
"Мене лякають її кістки", "Занадто худа", "Не найкраще послання для підлітків", "Вона говорить про схвалення себе,але від неї залишилися шкіра та кістки", — пишуть в мережі.