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Помер сценарист серіалу «Баффі - винищувачка вампірів»

11:26, 12 грудня 2018
Світ
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Серіал «Баффі — истребительницы вампірів» / 20th Century Fox Television

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Про це повідомляє The Hollywood Reporter. За попередньою інформацією, він помер від серцевого нападу.

Дехотел відомий роботою над серіалами «Шоу 70-х», «Баффі — винищувачка вампірів», «Справжня кров», «Майк і Моллі» і «Все схоплено».

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Теги: #фільми і серіали