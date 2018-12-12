Помер сценарист серіалу «Баффі - винищувачка вампірів»

Дехотел відомий роботою над серіалами «Шоу 70-х», «Баффі — винищувачка вампірів», «Справжня кров», «Майк і Моллі» і «Все схоплено».

У США на 53 році життя помер сценарист і продюсер Роб Дехотел. Читайте такожПомер режисер "Володаря перснів" Про це повідомляє The Hollywood Reporter. За попередньою інформацією, він помер від серцевого нападу. Дехотел відомий роботою над серіалами «Шоу 70-х», «Баффі — винищувачка вампірів», «Справжня кров», «Майк і Моллі» і «Все схоплено».

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