Презентація обійшлася без інформації про відомі ігри.

Минулої ночі Sony провела черговий випуск передачі State of Play, де показала десяток трейлерів різних ігор. Компанія заздалегідь попередила, що шоу буде присвячено проектам партнерів, тобто інформація про релізи від внутрішніх студій не передбачена. Багато користувачів сподівалися почути новини про Final Fantasy XVI і Gotham Knights, так як їх сторінки на сайті PlayStation оновлювалися напередодні трансляції. На жаль, ці та інші великі проекти не з'явилися на State of Play. Презентацію присвятили маловідомим іграм та інді-творінням.

Два анонси

Під час трансляції відбувся дебютний показ Deathverse: Let It Die і Star Ocean The Divine Force. Перша гра — це багатокористувацький екшен з акцентом на битвах в ближньому бою. Згідно з історією проекту, битви розгортаються в рамках дуже популярного реаліті-шоу. Люди погоджуються взяти участь у ньому заради великого грошового призу. Однією з особливостей Deathverse: Let It Die стане різноманіття зброї, яку гравці будуть самостійно створювати. У трейлері можна побачити всілякі пили, енергетичні кулаки і так далі.

Star Ocean The Divine Force являє собою екшен на стику наукової фантастики і фентезі. Ці антуражі втілені на рідних планетах двох головних героїв — Реймонда і Летісії. Користувачам належить вибрати одного з них. Від протагоніста залежить хід історії і напарники, яких можна буде взяти в команду. Сюжет в Star Ocean The Divine Force присвячений протистоянню корпорації, яка насильно захоплює планети. А до геймплейних особливостей відносяться динамічні битви і вільне дослідження світу з можливістю літати по ньому.

Найцікавіше

Одним із сюрпризів State of Play став трейлер хорора Five Nights at Freddy's: Security Breach. У ролику показали вивчення локацій, ворогів і хованки від них. А в кінці глядачам повідомили дату релізу проекту — 16 грудня 2021 року. Гра вийде на ПК, PS4 і PS5.

Окремо варто відзначити і трейлер пісочниці з елементами виживання Little Devil Inside. Значну частину ролика присвятили виконанню одного із завдань. Головний герой шукав дорогу в старий маєток, а коли дістався до цілі, то потрапив у пастку. Дату релізу проекту так і не оголосили.

Чим ще відзначилася State of Play

Для Bugsnax анонсували доповнення The Isle of BIGsnax. Воно вийде на початку 2022 року.

Показали трейлер We Are OFK — сюжетної пригоди про чотирьох друзів, які пишуть перший музичний альбом.

First Class Trouble стане однією з безкоштовних ігор для передплатників PS Plus в листопаді.

Автор: Назар Степорук