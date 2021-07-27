Зірка "Термінатора: Фатум" і серіалу "Агенти Щ.И.Т" Гебріел Луна отримав у подарунок консоль PlayStation 5. Актор планує перепройти на ній дві частини постапокаліптичного екшену The Last of Us, щоб краще підготуватися до ролі в екранізації гри.
Про це Луна повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Дякую PlayStation та Нілу Дракманну за те, що подарували мені необхідне обладнання для моїх досліджень. Я збираюся пройти першу і другу частину на максимальній складності", – написав актор.
Під максимальною складністю Гебріел мав на увазі режим Permadeath, де після загибелі героя потрібно проходити заново усю главу, весь акт або навіть всю гру.
Нагадаємо, що в серіалі за мотивами The Last of Us Гебріел Луна грає роль Томмі – брата головного героя. Зйомки стартували цього місяця у Канаді, і триватимуть до червня 2022 року.
Про серіал The Last of Us
- Виробництвом екранізації займається канал HBO. Шоураннером виступає Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль".
- Над серіалом також працює автор оригінальної гри – голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.
- Головні ролі в шоу виконають Педро Паскаль ("Мандалорець") та Белла Рамзі ("Гра престолів").
- Сюжет розповідає про недалеке майбутнє, де світом пронеслася пандемія мутованого гриба-паразита, що перетворює людей на зомбі. Головним героєм виступає досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив на початку епідемії дочку. Йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі, у якої імунітет до паразита.