У майбутній екранізації Гебріел Луна виконає роль Томмі, брата головного героя.

Зірка "Термінатора: Фатум" і серіалу "Агенти Щ.И.Т" Гебріел Луна отримав у подарунок консоль PlayStation 5. Актор планує перепройти на ній дві частини постапокаліптичного екшену The Last of Us, щоб краще підготуватися до ролі в екранізації гри.

Про це Луна повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Дякую PlayStation та Нілу Дракманну за те, що подарували мені необхідне обладнання для моїх досліджень. Я збираюся пройти першу і другу частину на максимальній складності", – написав актор.

Під максимальною складністю Гебріел мав на увазі режим Permadeath, де після загибелі героя потрібно проходити заново усю главу, весь акт або навіть всю гру.

Нагадаємо, що в серіалі за мотивами The Last of Us Гебріел Луна грає роль Томмі – брата головного героя. Зйомки стартували цього місяця у Канаді, і триватимуть до червня 2022 року.

Про серіал The Last of Us

Виробництвом екранізації займається канал HBO. Шоураннером виступає Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль".

Над серіалом також працює автор оригінальної гри – голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Головні ролі в шоу виконають Педро Паскаль ("Мандалорець") та Белла Рамзі ("Гра престолів").

Сюжет розповідає про недалеке майбутнє, де світом пронеслася пандемія мутованого гриба-паразита, що перетворює людей на зомбі. Головним героєм виступає досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив на початку епідемії дочку. Йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі, у якої імунітет до паразита.

Автор: Сергій Коршунов