У Москві побили зірку "Бригади" - ЗМІ
У Москві група невідомих молодих людей побила популярного актора Данила Страхова. Він зіграв ролі у "Бригаді", "Бідній Насті", "Грозових воротах" та інших стрічках.
Невідомі напали на Страхова після того, як він звернувся до них і попросив не курити, бо дим від сигарет йшов до нього в квартиру, передає StarHit.
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Під час конфлікту актора кілька разів вдарили в голову. Хулігани зникли з місця події, а Страхов негайно звернувся до правоохоронних органів із заявою. Також Данило вирушив до лікарні.
Сам Страхов поки не коментує ситуацію з побиттям. За актора це зробив художній керівник Театру на Малій Бронній Сергій Голомазов. Голомазов стверджує, що бійки не було, справа обмежилася словесним конфліктом.
Нагадаємо, в кінці серпня київський актор, відомий за своїми роботами в серіалі "Свати-6", побив свою дружину.