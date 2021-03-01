Пожежа на ринку / скріншот відео
У Києві минулої ночі сталася пожежа на ринку на Оболоні, що знаходиться на вулиці Маршала Малиновського.
Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook, публікуючи відповідне відео.
На місце прибули рятувальники. Чи є постраждалі внаслідок пожежі - наразі невідомо.
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