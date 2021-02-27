Пожежу оперативно загасили.

У суботу в Одеському слідчому ізоляторі, де утримується активіст Сергій Стерненко, сталася пожежа.

Про це повідомив відділ комунікації Державної кримінально-виконавчої служби у коментарі Українській правді.

У відомстві зазначили, що загоряння було в харчовому блоці СІЗО, і його швидко ліквідували. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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В Одеському телеграм-каналі уточнили, що горить СІЗО на вулиці водопровідній. Пізніше відео опублікувало місцеве видання "Думська".

Нагадаємо, понад 20 осіб зібралося сьогодні на акцію на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка біля СІЗО в Одесі, де його зараз утримують.

Вирок Стерненку і реакція суспільства

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі за обвинуваченням у викраденні місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його та ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО, де вони пробудуть до набрання вироком законної сили.

Ввечері того ж дня у десятках міст України та за кордоном відбулися акції протесту громадян, обурених вироком Стерненку.

Зокрема, у Києві на акції біля Офісу президента сталися сутички між протестувальниками і правоохоронцями. За даними поліції, було затримано 24 осіб. Постраждали 27 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії.

Також протестувальники анонсували з 27 лютого безстрокову акцію протесту на захист Стерненка.

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Автор: Денис Прядко