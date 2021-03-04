Четверо копів врятували чоловіка й жінку.

У Києві патрульні поліцейські врятували життя чоловіка й жінки, зумівши евакуювати їх з палаючого гаражу.

Відповідне відео з'явилося на сторінці Патрульної поліції столиці в Facebook.

Інцидент стався на вулиці Радунській - копи отримали виклик про пожежу в гаражі.

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"На кадрах ви можете побачити, як відбувалося врятування чоловіка і жінки з приміщення, що палає. Чітка робота патрульних та злагоджена співпраця з медиками та рятувальниками. Все те, що зазвичай відбувається на місці події у таких випадках та залишається поза увагою людей, незнайомих з роботою екстрених служб", - йдеться у повідомленні.

В поліції уточнили, що до порятунку причетні патрульні Євгеній Косянчук, Дмитро Сорока, Владислав Гуров та Андрій Юрківській.

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Автор: Юрій Годован