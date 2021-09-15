Жінка часто виходила вранці на вулицю.

У Кременчуці жорстоко вбили літню жінку, яка підгодовувала безхатніх тварин.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Полтавщини.

14 вересня в поліцію надійшла інформація, що біля багатоповерхівки по вулиці Тараса Бульби виявлено тіло 79-річної жінки.

В першій половині дня поліцейським вдалося вийти на слід та затримати чоловіка, який підозрюється у вчиненні цього злочину. Ним виявився місцевий чоловік, 1994 року народження, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Читайте такожУ Харкові хлопчик травмувався на шкільному стадіоні - він у важкому стані (фото)За попередньою версією слідства, вбита мешкала в одній із квартир багатоповерхового будинку, біля якого виявили її тіло.

Місцеві мешканці розповіли, що вона часто виходила рано-вранці на вулицю, щоб підгодовувати тварин.

Слідчі, під процесуальним керівництвом прокуратури, встановлюють обставини та мотиви її вбивства.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловіка, який підозрюється у вчиненні злочину, затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучені. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що під Києвом чоловік вбив свого друга та заснув під парканом біля його будинку. Також раніше стали відомі подробиці про матір, яка зробила своєму синові смертельну ін'єкцію в Дніпрі.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Людмила Жерновська