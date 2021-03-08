У будівлі сталося руйнування дерев’яного перекриття між першим та другим поверхами.

В святошинському районі Києва виникла пожежа в будівлі недобудованої лазні. Троє людей загинули.

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Про це повідомляється у зведенні ДСНС. Інцидент стався в ніч на 8 березня, о 03:10 пожежу було ліквідовано.

Вогонь знищив речі та оздоблення будівлі на площі у 80 квадратів.У 2-поверховій будівлі лазні сталося руйнування дерев’яного перекриття між першим та другим поверхами.

До боротьби з вогнем залучались 25 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС.

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Автор: УНІАН