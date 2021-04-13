Обох дітей помістили до реанімації.

У Чернігові за одну годину до лікарні доставили одразу двох малолітніх дітей, які впали з висоти.

Читайте такожНе поділили "альфа-самця": у Запоріжжі побилися дві школярки (відео)Про це повідомляють у секторі комунікації поліції Чернігівської області.

Близько 13:00 до лікарні в Чернігові доставили півторарічного хлопчика з Кіптівської громади.

Він впав з висоти другого поверху – в проліт між сходами.

За годину до тієї ж лікарні доправили півторарічну дівчинку з Чернігова, яка випала з вікна квартири на п’ятому поверсі.

Обох дітей помістили до реанімації. На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції.

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Автор: Людмила Жерновська