У Чернігові за одну годину до лікарні доставили одразу двох малолітніх дітей, які впали з висоти.
Читайте такожНе поділили "альфа-самця": у Запоріжжі побилися дві школярки (відео)Про це повідомляють у секторі комунікації поліції Чернігівської області.
Близько 13:00 до лікарні в Чернігові доставили півторарічного хлопчика з Кіптівської громади.
Він впав з висоти другого поверху – в проліт між сходами.
За годину до тієї ж лікарні доправили півторарічну дівчинку з Чернігова, яка випала з вікна квартири на п’ятому поверсі.
Обох дітей помістили до реанімації. На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції.
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