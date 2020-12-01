За 5 місяців підприємством, яке й намагалося уникнути податку, було оформлено приблизно 160 партій товару.

Правоохоронці зупинили спробу контрабанди палива на митному пості «Столичний» Київської митниці Держмитслужби.

Про це у Facebook повідомив директор департаменту протидії митним правопорушенням та контрабанді Ігор Резнік.

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Згідно з поданими митникам документами, у цистернах від 25 до 30 т об’єму перевозили антикорозійну оливу з однієї з прибалтійських країн. Проте службовці засумнівалися у правдивості коду й ініціювали відбір проб товару.

Код товару, визначений дослідженням лабораторії, вимагав сплати акцизного податку. Тобто підприємство намагалося ввести паливо за кодом «олії», щоб не сплачувати акцизний податок.

У коментарі журналістам Резнік уточнив, що у зоні контролю київської митниці наразі знаходиться 15 автомобілів з даними партіями вантажу.

«Згідно з висновками, недобір митних платежів може складати приблизно 200 тисяч гривень з кожної партії товару. Це на сьогодні близько 3 мільйонів гривень», – сказав службовець.

При цьому він зауважив, що за 5 місяців підприємством ПП АЗС, яке й намагалося уникнути податку, було оформлено приблизно 160 партій товару.

«Це приблизно 32 мільйони гривень недобору до державного бюджету», – зазначив Резнік.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених ст. 483 Митного кодексу України. Наразі вирішується питання про складення за фактом порушення відповідного протоколу.

«Мене як директора департаменту направили до спеціалізованої митної лабораторії Державної митної служби для надання методологічної допомоги щодо боротьби з митними правопорушеннями. Будуть складатися протоколи про порушення митних правил, винні будуть притягнені до відповідальності», – уточнив Резнік у коментарі журналістам.

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Автор: УНІАН