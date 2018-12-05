"УКРОП" висунув депутата Шевченка кандидатом у президенти

У партії підкреслюють, що Олександр Шевченко є новим лідером, якого зачекались в українському суспільстві.

У Києві на XVI з'їзді партії «Українське об'єднання патріотів - УКРОП» народного депутата Олександра Шевченка оголошено майбутнім кандидатом у президенти України.

Як передає кореспондент УНІАН, результати внутрішньопартійних праймеріз оголосив народний депутат, голова партії Тарас Батенко.

За його словами, Україна зачекалася на нових лідерів в державній політиці.

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У свою чергу Шевченко заявив, що партія прийняла доленосне рішення брати участь у виборчих перегонах на посаду глави держави, оскільки "в кріслі президента засиділися випадкові люди за 27 років".

Шевченко подякував усім партійцям, які також боролися за можливість бути єдиним кандидатом від партії на виборах президента.

"Наша боротьба була тривалою. Наша боротьба була демократичною, сучасною і яку визнає весь світ. Але ця боротьба була не за наше місце під сонцем, а ця боротьба була за те, щоб український народ врешті-решт почав жити на своїй землі заможно, щоб до нього влада ставилася чесно, щоб влада була дійсно нарешті сервісом, який дає людям просто, справедливо і чесно жити", - заявив Шевченко.

Шевченко отримав більшу підтримку членів партії, ніж інші претенденти, серед яких друге і третє місце посіли заступник голови комісії партійного контролю Оксана Тунік-Фриз і заступник голови Київської міської організації "УКРОПу" Ірина Головатенко.

На майбутніх виборах партія має намір довести, що готова "змінити логіку і філософію державного управління в Україні".