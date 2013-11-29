Головне за день: огляд топ-новин

Дефіцит держбюджету перевалив за 40 мільярдів

Дефіцит державного бюджету України в січні-жовтні 2013 року становив 40,822 млрд грн, що в 1,2 разу більше також дефіциту за підсумками аналогічного періоду минулого року в 33,203 млрд грн.l

Меркель запросила Януковича до Німеччини - агентство

Канцлер ФРН Ангела Меркель під час зустрічі з президентом України Віктором Януковичем, яка відбулася в п'ятницю в рамках саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі, запросила президента відвідати Німеччину

У той же час, Президент Польщі скасував візит в Україну 2 грудня, а Віктор Янукович запросив до України президента Франції Франсуа Олланда

Організатори Євромайдану в Тернополі заявили про його закриття

Дане рішення прийнято у зв’язку із рішенням максимально мобілізувати молодь для поїздки до Києва на Майдан Незалежності, повідомили організатори

Президент Європарламенту планує подовжити місію Кокса-Кваснєвського

Президент Європарламенту Мартін Шульц пообіцяв, що місію Пета Кокса та Олександра Кваснєвського в Україні подовжать

США погрожують "серйозними наслідками" для влади в разі розгону Євромайдану

Сполучені Штати Америки застерігають українську владу від застосування сили проти мітингувальників у Києві і попереджають про серйозні наслідки для двосторонніх відносин в разі розгону Євромайдану.

Рух на вулиці Хрещатик зупинено міліціонерами

Рух на вулиці Хрещатик у Києві зупинено міліціонерами на відрізку від вулиці Інститутської в сторону Київської міської державної адміністрації

Також сьогодні повідомлялася, що міліція заблокувала мітингувальників і поділила євромайдан на дві частини

Наразі на Майдані перебуває більше тисячі правоохоронців. Сьогодні ж генеральний прокурор України Віктор Пшонка пообіцяв, що євромайдани не будуть розганяти, якщо вони функціонуватимуть в рамках чинного українського законодавства

Вільнюський саміт ухвалив декларацію

Учасники саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі ухвалили спільну декларацію, у якій відзначається “безпрецедентна громадська підтримка” політичної асоціації та економічної інтеграції України з Євросоюзом

У Кабміні пропонують ЄС створити "дорожню карту" щодо підписання асоціації

Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов заявив, що Україна пропонує ЄС створити двосторонню комісію для напрацювання “дорожньої карти” щодо підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

На мітинг Партії регіонів на Європейській площі привели дітей (фото, відео)

На Європейську площу в Києві прийшли організовані групи дітей, які долучились до мітингу Партії регіонів “Збудуймо Європу в Україні”.

Суд оголосив вирок у "врадіївській справі"

Первомайський міський районний суд Миколаївської області засудив чотирьох підсудних у справі про побиття і згвалтування жительки Врадіївки Ірини Крашкової до строків ув'язнення від 5 до 15 років

Офіційна частина саміту закінчилась без підписання угоди з Україною

У Вільнюсі завершилася церемонія парафування угод про асоціацію між ЄС та країнами «Східного партнерства», зокрема, Грузією та Молдовою, однак з Україною жодних угод підписано не було.

У зв’язку з цим президент Румунії Траян Бесеску заявив, що непідписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом є кроком назад, а прем'єр Італії назвав історичною помилкою відмову Києва підписати Угоду.

У той же час, президент Європарламенту заявив, що розуміє причини відмови України від євроінтеграції, але піддав сумніву можливість швидкого підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з Президентом України Віктором Януковичем.

ЄС і Вірменія заявили про поновлення плану спільних дій

Євросоюз і Вірменія поновлять план спільних дій у рамках програми "Східне партнерство", йдеться у спільній заяві МЗС Вірменії і ЄС, прийнятій під час саміту у Вільнюсі

Баррозу заявив, що тристоронні переговори по Україні з РФ неприйнятні

«Це неприйнятно», - сказав Баррозу, зазначивши, що коли йдеться про двосторонні переговори, третя сторона є зайвою.

Янукович підтверджує наміри України підписати Угоду про асоціацію

«Україна та ЄС вийшли на завершальний етап укладення Угоди про асоціацію. Переконаний, це відкриє нову сторінку в розвитку Української держави, переведе на якісно новий рівень наші відносини з ЄС та його державами-членами. Я підтверджую наміри України в найближчій перспективі підписати Угоду про асоціацію», - заявив Янукович.