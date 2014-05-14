Завтра на Донеччині бойовики збираються захопити два прикордонні пункти - ОДА

Бойовики планують захопити завтра прикордонні пункти "Успенка" та "Маринівка" в Донецькій області. Про це з посиланням на офіційну заяву ДонОДА повідомляє "ОстроВ".

"Згідно інформації, що надійшла в Донецьку облдержадміністрацію, 15 травня 2014 року прихильниками так званої Донецької народної республіки планується захоплення прикордонних пунктів "Успенка" та "Маринівка", - йдеться в повідомленні.

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"Реалізація зазначених планів може призвести до дестабілізації ситуації в регіоні, подальшого загострення громадянського протистояння і до людських жертв, як серед мирного населення, так і з боку співробітників правоохоронних органів", - підкреслили в ДонОДА.

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"У зв'язку з цим, Донецька обласна державна адміністрація звертається з закликом до всіх сторін конфлікту утриматися від будь-яких протиправних дій і не допускати порушень чинного законодавства!" - зазначила місцева влада.