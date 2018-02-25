Українські фіналісти виконали попурі хітів Євробачення (відео)

Переможець нацвідбору MELOVIN виконав "Rise like a Phoenix" Кончіти Вюрст.

Фіналісти національного відбору на Євробачення-2018 заспівали попурі з хітів Євробачення.

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TAYANNA виконала "Amar pelos dois" Сальвадора Собрала, KADNAY заспівали переможну композицію ABBA "Waterloo", Соня Сухорукова із гурту The Erised - "Molitva" Марії Шерифович, MELOVIN - "Rise like a Phoenix" Кончіти Вюрст, VILNA - "1944" Джамали та LAUD завершив попурі з піснею "Euphoria" виконавиці Лорін.

Нагадаємо, за результатами балів суддів та глядачів, цього року Україну на музичній першості, яка відбудеться в Лісабоні, представить 20-річний співак MELOVIN.