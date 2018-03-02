Настя Каменських випустила другий сольний трек (відео)

Фрагмент цієї пісні звучав у дебютній композиції співачки "Это моя ночь".

Колишня учасниця дуету "Потап і Настя", а тепер сольна виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, випустила другий сольний трек в кар'єрі під назвою "Дай мені".

Лірик-відео з'явилося на офіційній сторінці NK в YouTube.

Зазначимо, що фрагмент цієї пісні звучав у дебютної композиції співачки "Це моя ніч".

Як повідомляв УНІАН, Настя Каменських викликала справжній ажіотаж своїм черговим знімком.