Настя Каменських випустила другий сольний трек (відео)

15:32, 02 березня 2018
Суспільство
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Колишня учасниця дуету "Потап і Настя", а тепер сольна виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, випустила другий сольний трек в кар'єрі під назвою "Дай мені".

Лірик-відео з'явилося на офіційній сторінці NK в YouTube.

Зазначимо, що фрагмент цієї пісні звучав у дебютної композиції співачки "Це моя ніч".

Як повідомляв УНІАН, Настя Каменських викликала справжній ажіотаж своїм черговим знімком.

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Теги: #Настя Каменських#нова пісня каменських