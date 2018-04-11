Стало відомо, чому Міша Романова пішла з "ВІА Гри"

Співачка зробила вибір на користь особистих стосунків і йде в декрет.

У продюсерському центрі Meladze Music, чиїми підопічними є група "ВІА Гра", назвали офіційну причину виходу з колективу Міші Романової.

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"В кінці березня стало відомо про вихід з групи Міші Романової. Дівчина покинула колектив з причини відходу в декрет", - йдеться в повідомленні.

При цьому сама дівчина, коли повідомляла про свій відхід з групи натякнула, що робить це заради особистих відносин.

Зазначимо, що за інформацією ЗМІ, партнером Міші Романової є популярний співак Макс Барських.

Як повідомляв УНІАН, Міша Романова в березні цього року вирішила покинути групу "ВІА Гра".