Стало відомо, чому Міша Романова пішла з "ВІА Гри"

09:32, 11 квітня 2018
Суспільство
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Popcake.tv

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"В кінці березня стало відомо про вихід з групи Міші Романової. Дівчина покинула колектив з причини відходу в декрет", - йдеться в повідомленні.

При цьому сама дівчина, коли повідомляла про свій відхід з групи натякнула, що робить це заради особистих відносин.

Зазначимо, що за інформацією ЗМІ, партнером Міші Романової є популярний співак Макс Барських.

Як повідомляв УНІАН, Міша Романова в березні цього року вирішила покинути групу "ВІА Гра".

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Теги: #ВІА Гра#Меладзе