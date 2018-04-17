Елітний алкоголь і екзотичні фрукти: ЗМІ дізналися, які ціни у депутатському готелі «Київ» (відео)

Парламентарі скаржаться, що змушені харчуватися в їдальні Ради.

Елітний алкоголь і екзотичні фрукти. Керівництво державного готелю «Київ» з шкіри лізе, щоб догодити народним обранцям, які проживають тут. А їм все не так, все не подобається.

Парламентарі скаржаться, що змушені харчуватися в парламентській їдальні. Депутатські номери без розкоші, тільки найнеобхідніше при мінімумі простору. Але деякі примудряються і його використовувати на повну.

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У це важко повірити, проте у нардепів не вистачає грошей на харчування у депутатському готелі.

Так, сніданок у депутатському готелі коштуватиме мінімум 200 гривень. Це найпростіше меню: млинці з сиром та зі сметаною і чашка кави. А обід коштуватиме вдвічі дорожче. Якщо скласти меню з найдешевших перших страв - м'яса, гарнір і салат, то такий обід коштуватиме мінімум 400 гривень.

А якщо вирішили пропустити ще й по чарці, то доведеться викласти кругленьку суму. Пляшка популярного коньяку коштуватиме в депутатської готелі майже 11 тисяч гривень. Це вдвічі дорожче, ніж у звичайних магазинах, а в закупці пляшка канька коштувала готелю в 5 разів дешевше.