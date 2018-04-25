Кінокритики обрали найкращі американські сценарії 21 століття

12:54, 25 квітня 2018
Суспільство
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У трійку кращих потрапив фільм "Проти" / скріншот

До початку наступного сезону кінонагород ще дуже багато часу, але кінокритики не сидять без діла - і днями склали рейтинг 25 кращих американських сценаріїв до фільмів, знятих у XXI столітті.

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У рейтингу, звичайно, знайшлося місце сценаріями Тарантіно і Нолана, а очолює його «Вічне сяйво чистого розуму», пише PopcornNews.

Виглядає цей список наступним чином:

25. Американський психопат

24. В пошуках Немо

23. Чарівна і приваблива

22. Крід: Спадщина Роккі

21. Дітки в порядку

20. Любов, що збиває з ніг

19. Керол

18. Безславні виродки

17. Можеш розраховувати на мене

16. Місячне світло

15. Труднощі перекладу

14. Володар кілець (вся трилогія)

13. На узбіччі

12. У центрі уваги

11. Готель «Гранд Будапешт»

10. Історія іграшок: Велика втеча

9. Серйозний чоловік

8. Леді Берд

7. Пам'ятай

6. Зодіак

5. Манчестер біля моря

4. Соціальна мережа

3. Пастка

2. Адаптація

1. Вічне сяйво чистого розуму

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Теги: #фільми#трейлер#фільм Пастка