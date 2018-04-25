Кінокритики обрали найкращі американські сценарії 21 століття
До початку наступного сезону кінонагород ще дуже багато часу, але кінокритики не сидять без діла - і днями склали рейтинг 25 кращих американських сценаріїв до фільмів, знятих у XXI столітті.
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У рейтингу, звичайно, знайшлося місце сценаріями Тарантіно і Нолана, а очолює його «Вічне сяйво чистого розуму», пише PopcornNews.
Виглядає цей список наступним чином:
25. Американський психопат
24. В пошуках Немо
23. Чарівна і приваблива
22. Крід: Спадщина Роккі
21. Дітки в порядку
20. Любов, що збиває з ніг
19. Керол
18. Безславні виродки
17. Можеш розраховувати на мене
16. Місячне світло
15. Труднощі перекладу
14. Володар кілець (вся трилогія)
13. На узбіччі
12. У центрі уваги
11. Готель «Гранд Будапешт»
10. Історія іграшок: Велика втеча
9. Серйозний чоловік
8. Леді Берд
7. Пам'ятай
6. Зодіак
5. Манчестер біля моря
4. Соціальна мережа
3. Пастка
2. Адаптація
1. Вічне сяйво чистого розуму