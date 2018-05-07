"Було прямо в залі": скандальна журналістка розповіла про секс нардепів у Раді

Прізвищ учасників цього пікантного процесу журналістка не назвала. Вона уточнила, що статевий акт відбувся між самими депутатами.

Скандально відома колишня парламентська журналістка Ярослава Коба заявила, що народні депутати займалися сексом безпосередньо в залі Верховної Ради.

Про це повідомляє "Обозреватель". "Мені депутати говорили: "У мене було просто в залі", – заявила вона. При цьому вона уточнила, що статевий акт відбувся між самими депутатами. Однак прізвищ учасників цього пікантного процесу Коба не назвала.

"Можливо, людина збрехала, але мені говорила, що таке було", – уточнила журналістка.

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Зазначимо, Коба є колишньою журналісткою Ради. Вона прославилася після своєї заяви про бажання зайнятися сексом на трибуні зі спікером парламенту.

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