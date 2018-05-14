У чому секрет перемоги Нетті Барзілай і які висновки можна зробити після Євробачення-2018 (відео)
14:48, 14 травня 2018Суспільство
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Переможницею ж конкурсу стала одна з лідерів букмекерів - феєрична дівчина з Ізраїлю з хуліганським виступом.
Які висновки можна зробити після Євробачення-2018
Українець Melovin на Євробаченні зайняв 17 місце і вже повернувся з Лісабона.
Через поразку артист зовсім не засмутився, однак зазначив, що вдруге на Євробачення їхати не збирається.
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Переможницею ж конкурсу стала одна з лідерів букмекерів - феєрична дівчина з Ізраїлю з цим хуліганським виступом.
У чому її секрет, як реагували соцмережі різних країн на результати.
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