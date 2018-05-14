У чому секрет перемоги Нетті Барзілай і які висновки можна зробити після Євробачення-2018 (відео)

Переможницею ж конкурсу стала одна з лідерів букмекерів - феєрична дівчина з Ізраїлю з хуліганським виступом.

Українець Melovin на Євробаченні зайняв 17 місце і вже повернувся з Лісабона.

Через поразку артист зовсім не засмутився, однак зазначив, що вдруге на Євробачення їхати не збирається.

Читайте такожФінал Євробачення-2018: фоторепортаж і відео найяскравіших моментів музичного вечора у Лісабоні

Переможницею ж конкурсу стала одна з лідерів букмекерів - феєрична дівчина з Ізраїлю з цим хуліганським виступом.

У чому її секрет, як реагували соцмережі різних країн на результати.