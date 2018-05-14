У чому секрет перемоги Нетті Барзілай і які висновки можна зробити після Євробачення-2018 (відео)

14:48, 14 травня 2018
Суспільство
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Через поразку артист зовсім не засмутився, однак зазначив, що вдруге на Євробачення їхати не збирається.

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Переможницею ж конкурсу стала одна з лідерів букмекерів - феєрична дівчина з Ізраїлю з цим хуліганським виступом.

У чому її секрет, як реагували соцмережі різних країн на результати.

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Теги: #Євробачення-2018