Лобода показала новонароджену доньку (фото)
10:48, 25 травня 2018Суспільство
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Про народження другої дитини Лободи стало відомо 24 травня.
Лобода народила доньку / фото instagram.com/lobodaofficial
Українська співачка Світлана Лобода показала першу фотографію новонародженої доньки.
Пологи проходили в Лос-Анджелесі. Фотографією доньки Лобода поділилася зі своїми дописниками в Instagram.
"Дякую тобі за те, що зробив це диво можливим❤", - йдеться у підписі співачки під знімком.
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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 24 травня Світлана Лобода офіційно підтвердила, що стала мамою вдруге.
Дівчинка з'явилася на світ 24 травня в Лос-Анджелесі в госпіталі Сідарс Синай. Вага дівчинки 3 кг, зріст - 48 см.
Зазначимо, що у співачки вже є 7-річна донька Єва від танцюриста Андрія Царя. Хто ж є батьком другої дитини зірки, поки невідомо.
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