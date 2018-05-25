Лобода показала новонароджену доньку (фото)

Про народження другої дитини Лободи стало відомо 24 травня.

Українська співачка Світлана Лобода показала першу фотографію новонародженої доньки.

Пологи проходили в Лос-Анджелесі. Фотографією доньки Лобода поділилася зі своїми дописниками в Instagram.

"Дякую тобі за те, що зробив це диво можливим❤", - йдеться у підписі співачки під знімком.

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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 24 травня Світлана Лобода офіційно підтвердила, що стала мамою вдруге.

Дівчинка з'явилася на світ 24 травня в Лос-Анджелесі в госпіталі Сідарс Синай. Вага дівчинки 3 кг, зріст - 48 см.

Зазначимо, що у співачки вже є 7-річна донька Єва від танцюриста Андрія Царя. Хто ж є батьком другої дитини зірки, поки невідомо.