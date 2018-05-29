Надія Мейхер показала, як виглядає без макіяжу (фото)

Надія Мейхер поділилася з шанувальниками ніжним фото.

Колишня солістка "ВІА Гри" Надія Мейхер поділилася з шанувальниками ніжним фото.

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На чорно-білому знімку, опублікованому в Instagram, співачка позує без макіяжу.

Підписники Мейхер не пошкодували приємних слів для неї: "Надія - красива жінка!", "Ви чудова! Шикарна красуня, добра і сексі", "Красуня, Надюша! Обожнюю Вас за щирість і мудрість".

Як повідомляв УНІАН, Надія Мейхер стала блондинкою і показала груди у відвертій сукні. На свіжому фото у Мейхер коротка стрижка і світле волосся.