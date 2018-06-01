День захисту дітей 2018: українські зірки записали зворушливе відео

Щорічно 1 червня в Україні і у всьому світі відзначається Міжнародний день захисту дітей, який покликаний привернути увагу до захисту прав дитини.

Відомі українці прочитали вірш Ліни Костенко "Мій перший вірш написаний в окопі" до Дня захисту дітей. Відео розміщено на YouTube ДІТИ НЕОГОЛОШЕНОЇ ВІЙНИ До проекту приєдналися народні артистки України Ніна Матвієнко, Марічка Бурмака, Наталія Бучинська, заслужена артистка Наталка Карпа, співачка Аня Добриднєва, Міла Нітіч, музикант і композитор Діля, група "Авіатор", телеведуча Тетяна Гончарова, актор Віктор Андрієнко, культурний діяч Влада Литовченко. Читайте також1276 новонароджених щодня, 106 тисяч дітлахів в інтернатах: найважлива статистика по Україні до Дня захисту дітей (відео) Як повідомляв УНІАН, щороку 1 червня в Україні і у всьому світі відзначається Міжнародний день захисту дітей, який покликаний привернути увагу до захисту прав дитини.

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