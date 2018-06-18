Ведучий Євробачення-2017 вперше став батьком і показав новонароджену доньку (фото)

14:59, 18 червня 2018
Суспільство
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Мірошниченко з дружиною / Viva

18 червня відомий телеведучий Тимур Мірошниченко став батьком. Про те, що у нього народилася дочка, ведучий повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Друзі і шанувальники телеведучого засипали новоспеченого батька привітаннями в соцмережах.

Нагадаємо, український ведучий і коментатор конкурсу Євробачення Тимур Мірошниченко одружився на юристові Інні Рудник. Весілля відбулася 21 січня 2018 року в одному з ресторанів Києва.

Ведучий Євробачення-2017 зробив пропозицію коханій в Барселоні, в день її народження.

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Теги: #Євробачення-2017#Тимур Мірошниченко одружився