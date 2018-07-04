У ботфортах і сукні в обліпку: Настя Каменських постала у спокусливому образі (фото)

09:09, 04 липня 2018
Суспільство
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Каменських постала у зухвалому образі / фото instagram.com/kamenskux

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Світлину зірка виклала на своїй сторінці в Instagram. На ній вона постає у короткій сукні та високих червоних ботфортах. Образ Каменських доповнила яскравим макіяжем.

Довкола нових фотографій артистки одразу почалися дискусії у соцмережі. Одним такий її образ припав до смаку, іншим - категорично не сподобався: "Красуня", "Розкішна!", "Гарні ніжки", "Була дуже крутою і харизматичною. Схудла, стала звичайною", "Ах, ці ноги!", "Кіт у чоботях".

Раніше українська поп-співачка Настя Каменських показала спокусливе фото, її одразу ж розкритикували.

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Теги: #фото#Настя Каменських