Зірка "Орла і Решки" вагітна: ЗМІ дізналися, на кого й коли чекають Тодоренко і Топалов

15:18, 27 липня 2018
Суспільство
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Тодоренко вагітна / фото instagram.com/reginatodorenko

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Як вдалося з'ясувати виданню Super, первісток знаменитостей з'явиться на світ у грудні цього року. За інформацією ЗМІ, Регіна чекає хлопчика.

Раніше Тодоренко повідомила, що її бойфренд, російський співак Влад Топалов освідчився їй. Крім того, Регіна та Влад відвідали вечірку Glamour, на якій журналісти помітили кругленький живіт артистки. Сама зірка поки не коментує свій стан.

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Теги: #вагітність#ведуча