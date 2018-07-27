Зірка "Орла і Решки" вагітна: ЗМІ дізналися, на кого й коли чекають Тодоренко і Топалов

Стала відома стать дитини Регіни Тодоренко і Влада Топалова.

28-річна зірка "Орла і решки" Регіна Тодоренко та її коханий - співак Влад Топалов - скоро вперше стануть батьками.

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Як вдалося з'ясувати виданню Super, первісток знаменитостей з'явиться на світ у грудні цього року. За інформацією ЗМІ, Регіна чекає хлопчика.

Раніше Тодоренко повідомила, що її бойфренд, російський співак Влад Топалов освідчився їй. Крім того, Регіна та Влад відвідали вечірку Glamour, на якій журналісти помітили кругленький живіт артистки. Сама зірка поки не коментує свій стан.