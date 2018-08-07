Легенда української естради Софія Ротару сьогодні відзначає 71-й день народження (відео)

Нині співачка присвячує більшість часу родині, зокрема, двом дорослим онукам – Анатолію та Софії.

Сьогодні відзначає День народження Софія Ротару. Співачці виповнився 71 рік.

Про цікаві факти з життя зірки, що подолала шлях від сільської дівчини з багатодітної родини до легенди естради, розповідається у сюжеті «Сніданку з 1+1».

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Ротару народилася у Маршинцях Чернівецької області і була другою з шести дітей. У родині всі любили співати. А особливо мелодійно звучала Софія. За це односельці прозвали її «Буковинським соловейком».

«Завжди вважала, що моє робоче місце – сцена. Я буду співати, допоки живу», - заявляє співачка.

Софія Ротару рано стала популярною. У 17 – перемогла на Республіканському фестивалі народних талантів. Тоді її фото надрукували на обкладинці журналу «Україна», який читали в усьому Радянському Союзі. Так її вперше побачив та закохався майбутній чоловік Анатолій Євдокименко. Вони стали один для одного коханням на усе життя.

«Я однолюбка. Я кохала, кохаю та залишуся вірною одній людині - моєму чоловікові Анатолію Євдокименку. Я часто бачу його уві сні і живу лише спогадами про нього», - каже співачка.

Софія Михайлівна ніколи не боялася експериментів у творчості. Вона перша з радянських співачок вийшла на сцену у брюках. Випробовувала себе в різних жанрах і навіть як рок-виконавиця.

«Труднощі – це дуже добре, вони мене стимулюють, і процес досягнення поставленої мети стає ще більш цікавим», - запевняє Ротару.

Нині Софія Ротару більшість часу присвячує родині. Має двох дорослих онуків – Анатолія та Софію. Попри зірковий статус, вона ніколи не цуралася свого простого походження, обожнює риболовлю та із задоволенням порається по господарству.

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