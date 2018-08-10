"Дуже сексуальна": Настя Каменських показала відверте фото в купальнику

16:04, 10 серпня 2018
Суспільство
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Настя Каменських відпочиває в Італії / фото instagram.com/kamenskux

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Вона опублікувала фото в Instagram, на якому насолоджується відпочинком у чорному роздільному купальнику. Артистка зараз відпочиває в Італії, а знімок вже набрав понад 12 тисяч лайків.

instagram.com/kamenskux

Фанатам нове фото Каменських сподобалося. "Дуже сексуальна", "Красуня", "Ідеальна", "Просто гарна", - пишуть фанати.

Раніше Настя Каменських вразила фанатів "голим" вбранням.

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Теги: #Настя Каменських#гола Настя Каменських