"Дуже сексуальна": Настя Каменських показала відверте фото в купальнику
16:04, 10 серпня 2018Суспільство
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Настя Каменських показала фото з відпочинку в чорному купальнику, знімок вже набрав понад 12 тисяч лайків.
Настя Каменських відпочиває в Італії / фото instagram.com/kamenskux
Українська поп-співачка Настя Каменських, яка нині виступає під псевдонімом NK, вразила шанувальників новими кадрами в Instagram.
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Вона опублікувала фото в Instagram, на якому насолоджується відпочинком у чорному роздільному купальнику. Артистка зараз відпочиває в Італії, а знімок вже набрав понад 12 тисяч лайків.
instagram.com/kamenskux
Фанатам нове фото Каменських сподобалося. "Дуже сексуальна", "Красуня", "Ідеальна", "Просто гарна", - пишуть фанати.
Раніше Настя Каменських вразила фанатів "голим" вбранням.
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