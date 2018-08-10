"Дуже сексуальна": Настя Каменських показала відверте фото в купальнику

Настя Каменських показала фото з відпочинку в чорному купальнику, знімок вже набрав понад 12 тисяч лайків.

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