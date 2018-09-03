"Фотошоплять у поспіху": нове фото Лорак розкритикували в Instagram

Шанувальники запідозрили, що співачка серйозно обробила знімок у фоторедакторі.

Опальну українську співачку Ані Лорак розкритикували викрили у надмірному захопленні фотошопом.

Під новим фото Лорак в Instagram шанувальники співачки звернули увагу на її ноги і запідозрили, що співачка серйозно обробила знімок у фоторедакторі.

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"Що у Ані з пальцем на нозі? Він ніби опух", "Фотошоплячи поспіхом, навіть на пальці не дивляться", "З фотошопом - переборщила!", "Що з пальцем ноги?", "Що з правою стопою?", - написали коментатори.

У той же час багато шанувальників співачки зазначили, що вона відмінно виглядає і похвалили її ніжний образ.

Як повідомляв УНІАН, передбачувана коханка чоловіка Ані Лорак прокоментувала скандальне відео. Дівчина заперечує свої відносини з Муратом, хоча її неодноразово бачили разом з ним.