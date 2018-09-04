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Земфіра випустила новий сингл (аудіо)

11:12, 04 вересня 2018
Суспільство
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Відома співачка Земфіра Рамазанова випустила нову музичну композицію.

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Про це повідомили сьогодні вночі, 4 вересня, в офіційній спільноті співачки в соцмережі. Сингл називається "Джозеф", він вже доступний для скачування.

В основі тексту - фрагменти віршів Йосипа Бродського "Новые стансы к Августе" та "Румянцевой победам"

Раніше російська співачка Земфіра, яка раніше неодноразово виступала на підтримку України, розгнівала українських фанатів дивним вчинком. На музичному фестивалі в Мінську співачка розгорнула на сцені російський прапор. Таким чином співачка вирішила відзначити вихід збірної Росії з футболу до 1/4 фіналу ЧС-2018.

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Теги: #пісня#Земфіра