Земфіра випустила новий сингл (аудіо)

У записі брали участь електронник Mujuice, гітарист гурту "Обе две" Дмитро Ємельянов, а також Стів Вестон і Майк Хіллієр.

Відома співачка Земфіра Рамазанова випустила нову музичну композицію.

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Про це повідомили сьогодні вночі, 4 вересня, в офіційній спільноті співачки в соцмережі. Сингл називається "Джозеф", він вже доступний для скачування.

В основі тексту - фрагменти віршів Йосипа Бродського "Новые стансы к Августе" та "Румянцевой победам"

Раніше російська співачка Земфіра, яка раніше неодноразово виступала на підтримку України, розгнівала українських фанатів дивним вчинком. На музичному фестивалі в Мінську співачка розгорнула на сцені російський прапор. Таким чином співачка вирішила відзначити вихід збірної Росії з футболу до 1/4 фіналу ЧС-2018.