Лобода випнула губи й подякувала "Інтеру" за концерт (фото)

Знімок Лободи захопив шанувальників й набрав понад 60 тисяч лайків.

Опальна українська співачка Світлана Лобода, яка активно гастролює у Росії, прилетіла до Києва заради зйомок концерту на телеканалі "Інтер".

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На своїй сторінці в Instagram вона висловила подяку за можливість заспівати на скандальному каналі. "Моя вдячність і глибока повага людям , які дають нам можливість бачити і чути один одного", - написала співачка і прикріпила до посту хештег "Інтер".

Як повідомлялося, скандальні українські співачки Ані Лорак і Таїсія Повалій, які живуть і працюють у Росії, приїхали до Києва. Вони повернулися до столиці, щоб виступити на концерті телеканалу "Інтер".