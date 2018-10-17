"Це ж треба так себе спотворити!": знімок Лободи з величезними губами рознесли в Instagram
19:04, 17 жовтня 2018Суспільство
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На знімку співачка позує в спущеному з одного плеча піджаці і з легким макіяжем.
Instagram Світлана Лобода
Світлана Лобода поділилася з шанувальниками новим фото. На знімку співачка позує в спущеному з одного плеча піджаці і з легким макіяжем.
Фото співачка опублікувала в Instagram.
Коментатори звернули увагу на неприродно великі губи Лободи. На їхню думку, губи у співачки "не свої".
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"Аніме! Це ж треба так себе спотворити", " Що з губами сталося?", "Світлано,що у вас з губами?", "Очі впали? Чи здалося?", "Штучна. Нічого свого немає",- написали передплатники.
Як повідомляв УНІАН, злякала українців своїм виглядом співачка зізналася, що втрачала голос через ботокс.
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