"Це ж треба так себе спотворити!": знімок Лободи з величезними губами рознесли в Instagram

На знімку співачка позує в спущеному з одного плеча піджаці і з легким макіяжем.

Світлана Лобода поділилася з шанувальниками новим фото. На знімку співачка позує в спущеному з одного плеча піджаці і з легким макіяжем.

Фото співачка опублікувала в Instagram.

Коментатори звернули увагу на неприродно великі губи Лободи. На їхню думку, губи у співачки "не свої".

Читайте такожВіра Брежнєва повністю оголилася на фото і "підірвала" Instagram

"Аніме! Це ж треба так себе спотворити", " Що з губами сталося?", "Світлано,що у вас з губами?", "Очі впали? Чи здалося?", "Штучна. Нічого свого немає",- написали передплатники.

Як повідомляв УНІАН, злякала українців своїм виглядом співачка зізналася, що втрачала голос через ботокс.