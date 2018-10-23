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Віра Брежнєва без макіяжу зачарувала мережу (фото)

11:27, 23 жовтня 2018
Суспільство
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Нове фото Брежнєвої сподобалося її дописникам / фото instagram.com/ververa

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"Доброго ранку і знову в дорогу", - написала вона в пості в Instagram зі свіжим знімком.

Раніше популярна українська співачка, колишня учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва зачарувала мережу оголеним тілом. Менш ніж за добу знімок набрав понад 160 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.

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Теги: #фото#Віра Брежнєва