Пугачова і Галкін розлучаються: ймовірна коханка прояснила чутки про роман з чоловіком Примадонни

Юлія Барановська вирішила розповісти про те, які стосунки її пов'язують з чоловіком Алли Пугачової Максимом Галкіним. За словами телеведучої, чутки про їхній роман з'явилися буквально з нічого й абсолютно не відповідають істині.

Прихильники Алли Пугачової були абсолютно шоковані несподіваною новиною: низка ЗМІ повідомила, що Максим Галкін не просто розлучається з Примадонною, але ще й таємно зустрічається з Юлією Барановською.

Зрозуміло, жоден з учасників цього ймовірного любовного трикутника не давав жодних коментарів, але фанати все одно не відступали. Тепер же Юлія вирішила прояснити ситуацію раз і назавжди, передає "СтарХіт".

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"Той повний абсурд, який поширюють останнім часом про моє особисте життя, вже за межею! Але я зрозуміла, що на хворих людей не потрібно звертати увагу, не потрібно їм потурати. Інакше все життя доведеться коментувати "сміття" з інтернету. Останній раз ми з Максом бачилися на зйомках промоційного ролика для нового сезону "Першого каналу" — це було три місяці тому! Про що тут говорити", — заявила телеведуча.

За словами Барановської, вона навіть подумувала подати до суду на видання, що написало про її роман з Галкіним, але після передумала. Зараз ведуча намагається не говорити про особисте життя. Кілька місяців тому Юлія зізнавалася, що більше не самотня, але розкривати особу коханого не захотіла.

А ось Максим Галкін коментувати чутки про роман з Барановською не став.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в російській пресі з'явилися чутки про розлучення Алли Пугачової і Максима Галкіна. За інформацією росЗМІ, причиною можливого розлучення пари нібито став роман гумориста з телеведучою Юлією Барановською. За чутками, ведуча вагітна від чоловіка Примадонни.

Нагадаємо, що Галкін і Пугачова одружилися 23 грудня 2011 року. А 18 вересня 2013 року на світ з'явилися їхні діти Гаррі і Ліза, двійнят виношувала сурогатна мати, але їхні біологічні батьки - Алла і Максим.