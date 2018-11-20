Стало відомо, навіщо Лорак приїхала до Києва

Лорак взяла участь у зйомках на телеканалі "Інтер".

Українська співачка Ані Лорак, яка виступає в Росії, приїхала до Києва заради зйомок на телеканалі "Інтер".

У своїх InstaStories вона поділилася відео з гримерки.

Читайте такожУкраїнська співачка, яка втекла до Росії, повертається до Києва

"Приїхала на зйомку телеканалу "Інтер", — каже співачка на відео.

Артистка показала, як виглядає її гримерка, а також свій концертний наряд.

Як повідомляв УНІАН, любителька Росії Ані Лорак приїхала в Київ.