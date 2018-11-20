Стало відомо, навіщо Лорак приїхала до Києва
11:54, 20 листопада 2018Суспільство
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Лорак взяла участь у зйомках на телеканалі "Інтер".
Артистка показала, як виглядає її гримерка, а також свій концертний наряд / Instagram Ані Лорак
Українська співачка Ані Лорак, яка виступає в Росії, приїхала до Києва заради зйомок на телеканалі "Інтер".
У своїх InstaStories вона поділилася відео з гримерки.
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"Приїхала на зйомку телеканалу "Інтер", — каже співачка на відео.
Артистка показала, як виглядає її гримерка, а також свій концертний наряд.
Як повідомляв УНІАН, любителька Росії Ані Лорак приїхала в Київ.
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