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Стало відомо, навіщо Лорак приїхала до Києва

11:54, 20 листопада 2018
Суспільство
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Артистка показала, як виглядає її гримерка, а також свій концертний наряд / Instagram Ані Лорак

У своїх InstaStories вона поділилася відео з гримерки.

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"Приїхала на зйомку телеканалу "Інтер", — каже співачка на відео.

Артистка показала, як виглядає її гримерка, а також свій концертний наряд.

Як повідомляв УНІАН, любителька Росії Ані Лорак приїхала в Київ.

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Теги: #Лорак