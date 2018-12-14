Новий рік – 2019: які вибрати прикраси і чим категорично не можна прикрашати ялинку

2019 рік пройде під символом Жовтої Земляної Свині, яка любить золотий, жовтий, червоний, бежевий і коричневий кольори.

Вибираючи іграшки для прикрашання новорічної ялинки, багато сімей керуються прикметами і традиціями, згідно з якими ялинкові прикраси слід вибирати у відповідності до кольорів та "смаків" символу прийдешнього року.

Новорічні прикраси 2019: які кольори обрати

2019 рік пройде під символом Жовтої Земляної Свині, яка любить золотий, жовтий, червоний, бежевий і коричневий кольори. Тобто, свинка віддає перевагу теплій кольоровій гаммі. Інститут кольору Pantone навіть стверджує, що головним кольором прийдешнього року є «життєствердний відтінок оранжевого з золотистими напівтонами» (living coral), або просто кораловий.

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Вважається, що велика кількість цих квітів в домашньому декорі зарядять будинок позитивною енергією на весь наступний рік.

Також символ прийдешнього року оцінить блиск іскристого штучного снігу, перламутру, блискіток, золота і срібла на скляних кулях і бурульках.

Ну, і враховуючи те, що покровителька 2019 року - Земля, - бежеві, зелені та блакитні іграшки на ялинці посилять енергетику новорічного дерева і допоможуть привернути до вас удачу, щастя і добробут.

Які новорічні прикраси принесуть удачу

Свинка любить розкіш і затишок, тому при виборі ялинкових украшениий, варто звернути увагу на формові іграшки у вигляді поросят, кішок, птахів та інших тварин, а також казкових персонажів. До речі, якщо готові фігурки свині знайти не вдасться, то іграшки можна зробити своїми руками, вирізавши фігурки свиней з жовтого паперу. Святковий наряд ялинки чудово доповнять цукерки та фрукти, наприклад, мандарини або жовті яблука - улюблені ласощі свині.

Які прикраси можна вішати на ялинку в 2019 році

Іграшок чорного кольору варто уникати при декоруванні ялинки в цьому році. Чорні одноколірні кулі та інші подібні прикраси несуть важку енергетику і притягують негатив, тому їх вішати на ялинку не можна. Не рекомендується вішати на ялинку і матові однотонні прикраси інших кольорів. Такі новорічні іграшки мають слабку енергетикуА і навряд чи припадуть до смаку Свині, яка любить яскраві природні кольори.

Як повідомляв УНІАН, в українців в 2019 році буде 11 додаткових вихідних на честь релігійних і державних свят.