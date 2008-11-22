Люди Луценка впритул взялися за кредитні спілки

Міністерство внутрішніх справ порушило низку кримінальних справ за фактами шахрайської діяльності посадовців окремих кредитних спілок, які заволоділи коштами вкладників.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, в Одеській області припинено злочинну діяльність посадових осіб "фінансової піраміди", створеної на базі кредитної спілки. Посадові особи зазначеної спілки через засоби масової інформації провели рекламування найбільшого відсотку за депозитними вкладами у регіоні – 31% річних, і залучили кошти на депозитні рахунки у сумі 23,4 млн. грн., після чого привласнили понад 3,4 млн. грн. Зазначені кошти посадові особи спілки вилучали з каси фінансової установи на підставі завідомо підроблених договорів кредитування членів спілки.

Також на Донеччині порушено кримінальну справу за фактом шахрайських дій службових осіб кредитної спілки, які упродовж 2007-2008 років, ігноруючи рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг про призупинення дії ліцензії вказаному суб’єкту господарювання, незаконно залучили у якості вкладів від 61 мешканця м. Горлівка близько 1 млн. грн., чим завдали їм збитків на вказану суму.