Люди Луценка впритул взялися за кредитні спілки
Порушено низку кримінальних справ
Міністерство внутрішніх справ порушило низку кримінальних справ за фактами шахрайської діяльності посадовців окремих кредитних спілок, які заволоділи коштами вкладників.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, в Одеській області припинено злочинну діяльність посадових осіб "фінансової піраміди", створеної на базі кредитної спілки. Посадові особи зазначеної спілки через засоби масової інформації провели рекламування найбільшого відсотку за депозитними вкладами у регіоні – 31% річних, і залучили кошти на депозитні рахунки у сумі 23,4 млн. грн., після чого привласнили понад 3,4 млн. грн. Зазначені кошти посадові особи спілки вилучали з каси фінансової установи на підставі завідомо підроблених договорів кредитування членів спілки.
Також на Донеччині порушено кримінальну справу за фактом шахрайських дій службових осіб кредитної спілки, які упродовж 2007-2008 років, ігноруючи рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг про призупинення дії ліцензії вказаному суб’єкту господарювання, незаконно залучили у якості вкладів від 61 мешканця м. Горлівка близько 1 млн. грн., чим завдали їм збитків на вказану суму.